В среду Землю накроет магнитная буря. Согласно обновлённым во вторник расчётам ИКИ РАН, индекс Kp поднимется до 4,67. Магнитосфера к этому моменту уже будет возбуждена, но до полноценной бури останутся доли балла. Сервис, публикующий расчёты, квалифицирует среду как бурю G1, NOAA тоже не исключает слабых бурь 17 и 18 ноября.

Перед этим Земля больше недели пребывала в спокойном режиме. Учёные ИКИ РАН ещё в понедельник предупреждали, что тихая серия может прерваться, и оценивали вероятность слабой бури примерно в 56%. Во вторник геомагнитный фон начал раскачиваться, а в среду возмущения достигнут пика.

Шкала Kp измеряется от нуля до девяти. Показатели до трёх означают спокойную или слабо возмущённую магнитосферу, четвёрка – заметное беспокойство, а буря начинается с пятёрки. Слабейшая категория бурь – G1, затем идут G2 и G3, а редкие и мощные G4 и G5 случаются раз в несколько лет. Среда упрётся в самую нижнюю ступень, поэтому сбоев в связи, навигации или энергосистемах ждать не приходится. Полярных сияний над Южным Уралом при таком уровне тоже не будет – их видят только в высоких широтах.

Откуда взялась буря? Причина – небольшая корональная дыра на Солнце, из которой к Земле вырвался разогнанный поток солнечного ветра. В ИКИ РАН признавались, что на вид дыра совсем скромная и трудно поверить, что она способна кого-то потревожить. По данным NOAA, к потоку может добавиться касательный удар облака плазмы, выброшенного Солнцем 14 ноября. Сильных вспышек на светиле при этом почти нет, и в лаборатории ожидали, что за пару-тройку дней вспышечная активность сойдёт на ноль.

Буря не задержится. Ещё в понедельник учёные ИКИ РАН предупреждали, что она, если состоится, окажется короткой. Уже в четверг, 19 ноября, индекс по расчётам вернётся к спокойным значениям около трёх и ниже, и до конца недели бурь не ожидается. Следующее окно возможной слабой бури G1 NOAA отмечает на 27–28 ноября.

Прогноз космической погоды на сутки вперёд меняется быстро: корональный поток может прийти раньше или позже расчётного времени, а сила возмущений иногда оказывается ниже ожидаемой. Если самочувствие зависит от таких дней, удобнее сверяться с обновлениями ИКИ РАН утром.

Сильнее других на колебания геомагнитного фона реагируют люди с гипертонией и аритмией, перенёсшие инфаркт или инсульт, пожилые, а также те, кто в принципе тяжело переносит смену погоды. Типичные симптомы – головная боль, вялость и разбитость, раздражительность, скачки давления и плохой сон. Многие здоровые люди при этом слабую бурю не замечают вовсе.

Как пережить магнитную бурю:

Перенесите нагрузки. Силовые тренировки, тяжёлую физическую работу и важные переговоры лучше отложить на четверг или пятницу, когда фон успокоится.

Ложитесь спать раньше и не засиживайтесь с телефоном в кровати.

Пейте больше простой воды и поменьше крепкого кофе, энергетиков и алкоголя.

Ешьте легче обычного: жирное и солёное лишний раз нагружают сосуды.

Выбирайте короткую прогулку в обуви с рифленой подошвой: снег на ноябрьской наледи скользкий, а травмпункты в такие дни не пустеют.

Гипертоникам стоит утром и вечером измерить давление и не пропускать лекарства, назначенные врачом.

Об этом пишет Kursdela.biz.