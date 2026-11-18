В Беловском районе Кузбасса крупный угольный разрез ушел на вынужденный простой. Как сообщает ГУ ФССП по Кузбассу, сотрудники отдела по городу Белово и Беловскому району обеспечили исполнение решения суда об административном приостановлении деятельности опасного производственного объекта.

Открытые горные работы на разрезе остановлены на 90 суток. Причиной стали выявленные нарушения требований промышленной безопасности, которые ставили под угрозу жизнь горняков.

При этом, как отметили в ведомстве, акционерное общество не закрыто полностью. Компании разрешено выполнять работы, которые направлены исключительно на устранение нарушений и обеспечение безопасности на объекте.

– Исполнение судебного решения находится на особом контроле сотрудников Главного управления, – отметили в ГУ ФССП по Кузбассу.

Стоит отметить, что судебные приставы Кузбасса жестко взялись за опасные и незаконные объекты. Ранее VSE42.RU сообщал, что ведомство также остановило эксплуатацию кирпичного самостроя в Кемерове.