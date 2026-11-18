В беседе с Pravda. Ru правозащитник отметил, что у пациентов частных клиник есть законное право заранее знать полную стоимость лечения – еще до того, как начнутся процедуры. Как подчеркнул юрист, клиника должна оформлять согласие пациента на их проведение. Если сумма в счете неожиданно выросла, за этим может стоять давление на человека или прямое несоблюдение закона. Специалисты обращают внимание: даже при экстренной помощи без документов действуют четкие правила, а при плановом лечении понятные расчеты – обязательная часть договоренностей.

– Первый случай – пациента обо всем предупреждали в ходе оказания услуг, но он просто не придал этому значения. Это объяснимо, ведь человек нездоров, находится в чуждой среде, на него давит авторитет человека в белом халате, часть слов он элементарно пропускает мимо ушей, а в ответ на "подпишите здесь и здесь" подписывает, не читая, – объяснил Катков.

Есть и другая возможная причина, отметил эксперт: пациенту намеренно добавляют услуги, которых он не заказывал. По наблюдениям юристов, такие истории – не редкость. Чтобы снизить риск переплат, пациентам советуют использовать доступные льготы, в том числе возможность лечиться в частных клиниках по ОМС: в этом случае тарифы строго устанавливает государство. Если спор связан с врачебной ошибкой или финансовыми злоупотреблениями, за профессиональной юридической помощью стоит обращаться без промедления.

В заключение Катков напомнил, что соблюдать закон важно обеим сторонам. Задача клиники – понятно и открыто рассказывать об услугах и расходах, а пациенту стоит оставаться внимательным и заранее выяснять цену каждой процедуры. При этом любое доказанное отклонение от установленных стандартов помощи, в том числе нарушение финансовых правил, влечет ответственность медицинских работников.