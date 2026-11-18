Ключевая причина ноябрьской хандры – не слякоть за окном, а дефицит света. Врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт платформы "Понимаю" Наталия Савицкая объясняет: свет регулирует внутренние биологические часы человека. Когда день укорачивается, мелатонин – гормон сна – вырабатывается дольше, поэтому утром труднее вставать, днём клонит в сон, а концентрация падает.

Клинический психолог и гипнолог Лариса Верчинова добавляет: при коротком световом дне мозг получает меньше сигналов через сетчатку, а значит, снижается выработка серотонина. Итог – плохое настроение, слабая мотивация, трудности с сосредоточением. При этом мелатонина становится больше. Тело хочет замедлиться, а голова требует прежней продуктивности – отсюда ощущение, что "что-то не так".

– На нашей широте зимой кожа почти перестаёт вырабатывать витамин D: солнце стоит слишком низко, – добавляет писатель Егор Иванов, автор романа "Арх".

Ноябрьская апатия – не выдумка ипохондриков, а явление с чёткими масштабами. По данным ВЦИОМ, осенняя хандра так или иначе затрагивает около 42% взрослых россиян, а у 6% затянувшееся уныние перерастает в клиническую форму – сезонное аффективное расстройство (САР).

Картина по регионам и странам выглядит так: международный метаанализ 2025 года, охвативший более 32 тысяч человек, оценил среднюю распространённость САР в 5%, причём в северных широтах показатель заметно выше. Исследование "Сезонное аффективное расстройство: глобальная биокультурная перспектива" приводит такие данные: в России с этим сталкивается около 16,2% населения – почти каждый шестой. Для сравнения: в Северной Америке – 13,2%, в Дании – 12,4%, а в солнечной Австралии – около 5%.

Специалисты медико-генетического центра Genotek выяснили, что склонность заложена в ДНК: мутация в гене ZBTB20 повышает риск САР в 1,5 раза и встречается примерно у каждого десятого жителя России (9,9%). Женщины страдают сезонным расстройством в четыре раза чаще мужчин, а первый приступ чаще всего приходится на возраст 18–30 лет.

Казалось бы, декабрь с его самыми короткими днями должен переноситься тяжелее. Но психологически ноябрь ощущается темнее. Егор Иванов объясняет: за ноябрь день в Казани сокращается почти на два часа – с девяти с четвертью часов 1 ноября до семи с половиной к 30-му. Многие уходят на работу затемно и возвращаются в темноте. К тому же ноябрь обычно пасмурный, а снег, который отражает свет, по климатической норме ложится в Казани только во второй половине месяца. Поэтому ноябрь и кажется самым тёмным месяцем года.

Важно отличать обычную сезонную вялость от клинической проблемы. Савицкая предупреждает: если подавленное настроение, потеря интереса к делам и постоянная усталость длятся неделями, речь может идти о САР. Иванов советует: если подавленность держится дольше двух недель, лучше обратиться к врачу. Верчинова подтверждает – у части людей состояние соответствует критериям сезонного аффективного расстройства, а не просто хандры.

Ноябрьская усталость – не слабость характера, а адаптационная реакция, которую можно скорректировать, подчёркивает Верчинова. Эксперты советуют:

Ловить свет в первой половине дня. Выходить на улицу утром или днём даже в пасмурную погоду: естественный свет важен для настройки циркадных ритмов. Световая терапия специальными лампами также имеет доказанную эффективность.

Держать жёсткий режим сна. Ложиться и вставать примерно в одно и то же время; яркий свет сразу после пробуждения и приглушённое тёплое освещение вечером.

Не требовать от себя июльской продуктивности. Отпуск позади, до новогодних каникул далеко, дела копятся – относиться к усталости стоит как к сигналу организма, а не как к слабости, советует Савицкая.

Двигаться и есть по расписанию. Физическая активность и регулярное питание работают вместе со световым режимом, помогая поддерживать ритм сна и бодрствования.

Использовать тишину. Например, самой плодотворной осенью Пушкина стала Болдинская, 1830 года. Из-за холерного карантина Пушкин три месяца провёл в деревне и именно там создал "Повести Белкина", "Маленькие трагедии" и последние главы "Онегина". Сам поэт признавался: "И с каждой осенью я расцветаю вновь". Когда сил меньше, их лучше отдать тому, что требует тишины: чтению, письму, неспешной работе.

Ноябрь – не время для рекордов, а естественный период замедления. Дайте организму больше света и сна – и к первым сугробам вы встретите зиму с ресурсами, а не с желанием впасть в спячку до марта. Об этом пишет Inkazan.ru.