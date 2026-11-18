Мировой суд судебного участка № 1 Заводского района Кемерова поставил точку в громком деле о невыплате зарплат. Как сообщает прокуратура Кемеровской области и региональный Следком, 58-летняя директор коммерческой организации признана виновной по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

– Следствием и судом установлено, что в период с февраля по сентябрь 2026 года осужденная не выплатила заработную плату и иные установленные законом выплаты 212 работникам, что привело к задолженности порядка 11 млн рублей, – отметили в Следкоме Кузбасса.

При этом, как отметили в ведомстве, у предприятия была реальная финансовая возможность платить людям: на счетах водились деньги, а от продажи торговых павильонов была получена прибыль. Однако директор решила не гасить долги перед коллективом.

В зале суда женщина полностью признала вину и раскаялась, пообещав вернуть деньги. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 340 тысяч рублей.

Чтобы сотрудники все-таки увидели свои деньги, суд пошел им навстречу. Исковые требования всех 212 потерпевших были удовлетворены. Для гарантии выплат на имущество осужденной стоимостью более 12 миллионов рублей наложили арест.

В Следкоме уточнили, что для доказательства вины следователям пришлось допросить около 200 работников и провести бухгалтерские экспертизы. Теперь директору придется расплачиваться не только штрафом в бюджет, но и личным имуществом перед людьми.