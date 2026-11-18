В беседе с Pravda.Ru эксперт отметил, что особенно уязвимы дети и подростки: их психика острее реагирует на информационный фон. По его словам, распространенные зарубежные модели нередко воспроизводят характерную для Запада повестку, поэтому при работе с ними важно соблюдать цифровую гигиену. В России уже начали упорядочивать применение подобных технологий. В частности, для учителей подготовили ограничения, касающиеся возраста учеников и способов использования алгоритмов на занятиях.

– Если мы используем искусственный интеллект как образовательный инструмент, то в первую очередь стоит обращаться к российским ресурсам. Если же без иностранных моделей не обойтись – например, для создания более качественных видео или изображений, – то использовать их, конечно, можно. Но тогда, чтобы уберечь детей от потенциально вредной информации, необходимо обязательно верифицировать полученные данные, – объяснил Ситнов.

Отдельно собеседник издания остановился на исторической тематике. Он обратил внимание, что зарубежные нейросети могут искажать исторические факты. Поэтому в учебном процессе последнее слово при проверке информации должно оставаться за педагогом. Подготовка самих учителей уже становится необходимой частью внедрения новых технологий в школьное обучение. Кроме того, есть правило, о котором нельзя забывать при работе с любой нейросетью: не сообщайте ей персональные данные, добавил эксперт.

Чтобы помочь людям лучше защищаться от цифровых угроз, в стране проводят просветительские мероприятия и развивают цифровую грамотность. Специалисты напоминают: если безоговорочно доверять алгоритмам и не оценивать их ответы критически, это может плохо сказаться на развитии подростков и их познавательных способностях.

Есть и другой риск: желая получить доступ к более продвинутым возможностям, пользователи могут попасться на уловки киберпреступников, которые нередко прячутся за предложениями купить подписку на нейросети.