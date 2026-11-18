О желаемом подарке к круглой дате артист сообщил накануне торжества, которое состоится 22 ноября. По словам исполнителя, разговоры о собаке в семье уже велись – и речь шла именно о лабрадоре шоколадного цвета.

– Недавно были разговоры о том, что, может быть, собаку подарить мне на день рождения. У нас есть собака, но это ее собака, она хозяйка. Здесь уже – мне собаку. Речь шла о породе лабрадор шоколадного цвета, – сказал артист в интервью "РИА Новости".

Питомца исполнитель планирует назвать Николаем в память о недавно умершем дедушке. Дронов признаётся, что до сих пор хранит тёплые чувства к родному человеку и ощущает, будто тот рядом.

Сегодня в семье музыканта живёт кавапу по кличке Владимир – но, как уточняет Shaman, это питомец супруги, а не его собственный. Певец в целом не против, чтобы в доме появился ещё один четвероногий житель, однако задумывается: кто будет за ним присматривать, пока он в разъездах и на концертах. Об этом пишет "РосБалт".