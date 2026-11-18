Середина рабочей недели в Башкирии обещает стать настоящим испытанием для коммунальных служб и автомобилистов. Согласно официальному прогнозу республиканского гидрометцентра, в ночь на среду, 18 ноября, погода в регионе будет формироваться под влиянием неустойчивой циклонической активности.

В большинстве районов республики небо затянет плотная облачность. Ожидаются осадки: снег, местами переходящий в мокрый. Наиболее серьёзным фактором риска синоптики называют резкое сокращение видимости – на отдельных участках трасс из-за тумана и снегопада обзор ограничится 500 метрами и менее.



Кроме того, специалисты предупреждают о вероятности отложения мокрого снега на проводах ЛЭП и ветвях деревьев, что чревато обледенением. На дорожном покрытии прогнозируется сильная гололедица.



В течение дня юго-восточный ветер будет постепенно разворачиваться на юго-западный. Его скорость составит преимущественно 3–8 м/с, однако в юго-восточных районах Башкирии возможны порывы до 14 м/с.



Температурный фон существенно не изменится: ночью термометры покажут от – 4°C до +1°C, а днём воздух прогреется слабо – от +3°C на юге до – 2°C в северных районах.

Столица республики встретит середину недели при такой же плотной облачности. Ночью пройдёт снег и мокрый снег, днём осадки станут слабыми. В тёмное время суток и утром возможны дымка и туман. В городе температура будет колебаться около нулевой отметки: ночью – около 0°C, днём – от 0°C до +2°C. Об этом пишет "Медиакорсеть".