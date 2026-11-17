В Кемерове решено изъять для муниципальных нужд ещё 20 домов на месте будущего микрорайона 12А/2, сказано в свежем постановлении главы города Дмитрия Анисимова.
– Изъять земельные участки и (или) расположенные на них объекты <...> в целях комплексного развития территории жилой застройки микрорайона 12А/2, – сказано в документе.
Под снос попали следующие адреса:
- ул. Енисейская, 33, 35, 50, 54, 56
- ул. Соборная, 43-2, 45-2, 47-1, 49-1
- ул. Гвардейская, 55, 57, 61
- ул. Большевистская, 61
- ул. Крутая, 39, 40
- ул. Фрунзе, 38, 40а, 42, 42а, 44, 46.
В течение семи дней собственники должны получить уведомление об изъятии. Владельцам будет предложена компенсация за недвижимость за счёт застройщика, а если сумма не устроит, вопрос будут решать через суд.
Напомним, застраивать микрорайон будет ООО "СЗ Фонд РЖС". Контракт с ним заключили ещё в 2023 году. Площадь микрорайона составит 21 га, располагаться он будет в границах улиц Гагарина, Соборной, Сибиряков-Гвардейцев. Также выйдет на набережную Искитимки.
Проектом планировки территории предусмотрено строительство высоток, детского сада на 400 мест, школы на 1 700 мест, физкультурно-оздоровительного комплекса на 242 места.