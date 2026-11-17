Напомним, застраивать микрорайон будет ООО "СЗ Фонд РЖС". Контракт с ним заключили ещё в 2023 году. Площадь микрорайона составит 21 га, располагаться он будет в границах улиц Гагарина, Соборной, Сибиряков-Гвардейцев. Также выйдет на набережную Искитимки.

Проектом планировки территории предусмотрено строительство высоток, детского сада на 400 мест, школы на 1 700 мест, физкультурно-оздоровительного комплекса на 242 места.