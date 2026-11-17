Ответ муниципалитета Сиб.фм передал представитель инициативной группы Денис Катаев.

По данным департамента энергетики и ЖКХ, при осмотре квартала 38 зафиксирована незаконная рубка: уничтожено 436 деревьев, среди них сосны, берёзы, клёны, осины и яблони. Работы велись без разрешительных документов – это нарушение Лесного кодекса.

"Ущерб от действий неустановленных лиц – 4 162 585 рублей, рубка совершена в особо крупном размере в отношении защитных лесов, усматриваются признаки ч. 3 ст. 260 УК РФ", – говорится в ответе от 16 ноября.

Управление природоохранной деятельности направило обращение в прокуратуру. При этом 10 ноября департамент культуры и спорта мэрии заявил, что участок 54:35:041:1275 не относится к городским лесам, а снос вёлся в рамках разрешений.

Конфликт разгорелся осенью: активисты сообщили о капитальных работах под видом благоустройства. 10 октября в Павловском сквере прошёл митинг, собравший около 200 человек, затем в мэрию передали более 6000 подписей против застройки. Прокуратура выявила нарушения и внесла представление мэру Максиму Кудрявцеву, а проверку взял на личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.