В Белогорске возбудили уголовное дело из-за жалоб местных жителей на целую гору проблем, передаёт во вторник СК.

Белогорцы сообщили в приёмную Следкома, уже давно страдают, а чиновники ничего с этим не делают: дорога, ведущая в пгт, убита в хлам, зимой её не чистят, проезд затруднён. При этом ходит лишь один автобусный рейс.

Также в пгт слишком мало медицинских учреждений.

Сельчане в надежде получить помощь от местных органов столкнулись с непробиваемой стеной равнодушия.

– Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли, мер к разрешению проблем не принимается, – указывает СК.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководству областного СУ СК доложить о результатах расследования уголовного дела и принимаемых мерах.

Напомним, не так давно Белогорск "прославился" на весь Кузбасс: пассажирам пришлось самим толкать автобус в горку. Губернатор Кузбасса возмутился этой историей и потребовал проверить автопарки.