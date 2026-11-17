Жители многострадального кузбасского пгт устали терпеть невыносимые условия и привлекли внимание в Москве.
В Белогорске возбудили уголовное дело из-за жалоб местных жителей на целую гору проблем, передаёт во вторник СК.
Белогорцы сообщили в приёмную Следкома, уже давно страдают, а чиновники ничего с этим не делают: дорога, ведущая в пгт, убита в хлам, зимой её не чистят, проезд затруднён. При этом ходит лишь один автобусный рейс.
Также в пгт слишком мало медицинских учреждений.
Сельчане в надежде получить помощь от местных органов столкнулись с непробиваемой стеной равнодушия.
– Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли, мер к разрешению проблем не принимается, – указывает СК.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководству областного СУ СК доложить о результатах расследования уголовного дела и принимаемых мерах.
Напомним, не так давно Белогорск "прославился" на весь Кузбасс: пассажирам пришлось самим толкать автобус в горку. Губернатор Кузбасса возмутился этой историей и потребовал проверить автопарки.