В Новосибирском областном суде приостановили производство по уголовному делу Ботирали Жураева, которого обвиняют в истязании и убийстве трёхлетней девочки. Сообщает Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу суда.

Производство приостановлено 11 ноября и связано с невозможностью участия подсудимого; причины, по которым обвиняемый не может присутствовать на слушаниях, не оглашаются.

27-летний Жураев оказался на скамье подсудимых в начале октября. Ему вменяют п. "в, д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего с особой жестокостью), п. "а, г, д" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении двух лиц) и п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего с особой жестокостью).

По версии следствия, с 25 марта по 27 апреля 2026 года обвиняемый, проживая со своей сожительницей и её маленькой дочерью, систематически проявлял к ним агрессию – наносил удары руками, ногами и различными предметами. "Особую жестокость мужчина проявлял в отношении трёхлетней девочки, в том числе оказывая на неё психологическое давление", – сообщили в СУ СКР по НСО. Женщина и ребёнок находились в материальной зависимости от обвиняемого: следствие утверждает, что он запрещал им покидать дом, а насилие над девочкой мог совершать на глазах у матери.

Апогеем жестокости стал случай, когда Жураев ударил ребёнка не менее 22 раз по голове и телу. Мать попыталась защитить дочь, но обвиняемый схватил её за волосы, протащил по комнате, ударил о стену и пнул. "В результате девочка получила опасные для жизни повреждения головы. Следствие утверждает, что Жураев знал о плохом самочувствии ребёнка, но не принимал мер для обращения за медицинской помощью".

В конце апреля, по версии следствия, он вновь ударил девочку по голове, из-за чего она ударилась о шкаф, а затем подвесил ребёнка за ноги на перекладине и стал колоть иглой; освободить дочь сожительнице удалось, после чего мужчина связал женщине руки и ноги. Позднее в тот же день, как считает следствие, Жураев, "желая избавиться от девочки", нанёс ей удары по лицу и голове, поднял и бросил на матрас, а когда ребёнок оказался практически без сознания – ещё один сильный удар в живот. Девочку госпитализировали, но утром 28 апреля она скончалась.

Первое заседание по делу состоялось 13 октября. Жураев отрицал вину в истязании и убийстве, частично признав применение насилия по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью: он пояснил, что ударил ребёнка в порыве злости и не желал ей смерти.