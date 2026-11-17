В исправительных учреждениях и следственных изоляторах Кузбасса прошли торжественные мероприятия. Как сообщает пресс-служба ГУФСИН по Кузбассу, они были приурочены ко Дню ветерана уголовно-исполнительной системы.

Ветеран УИС – это не просто человек на пенсии. Как отметили в организации, за плечами этих людей десятилетия службы, в которой они решали сложнейшие задачи.

– В славных рядах ветеранской организации УИС Кузбасса насчитывается более 2000 человек, – отметили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, ветераны не сидят без дела. Они взяли на себя роль наставников для молодежи. Старшие товарищи проводят беседы, делятся историями из практики и помогают молодым сотрудникам сформировать правильную мотивацию. Служба в системе требует честности, выдержки и самоотдачи, и люди, отдавшие ей более 25 лет, передают эти качества новому поколению.

Кроме работы с людьми, ветераны помогают сохранять историю. Они участвуют в работе ведомственных музеев: помогают с архивами и подбирают экспонаты.

Как отметили в ГУФСИН, торжественные мероприятия и подарки стали доброй традицией. Это выражение признательности старшему поколению за добросовестную службу. В ведомстве подчеркнули, что такие встречи помогают поддерживать связь поколений внутри системы.