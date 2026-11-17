Жители сталинского дома в Новокузнецке нашли оригинальный способ борьбы с растущими коммунальными счетами. Они установили на фасад здания солнечные батареи. Об этом в своих соцсетях рассказал журналист Ростислав Бардокин.

– Жители сталинского дома в Новокузнецке, устав от повышения цен на коммуналку, поставили солнечные батареи. Ждём буржуек и скважин во дворе, – написал журналист.

Публикация вызвала бурное обсуждение среди горожан. Некоторые пользователи поддержали решение жильцов и отметили, что альтернативные способы обеспечения дома горячей водой могут обходиться дешевле привычных коммунальных услуг.

– Реально горячая вода просто ЗОЛОТО. Установка бойлера + электроэнергия намного дешевле, – написал один из комментаторов.

– Это хорошая идея, – согласилась другая пользовательница.

Нашлись и те, кто высказался более эмоционально:

– Довели людей. Буржуйки тоже имеют место быть.

Отметим, что повод для недовольства у жителей действительно весомый: с 1 октября коммунальные тарифы в регионе взлетели на 21,9%. Это рекордное повышение, которое заметно ударило по кошелькам кузбассовцев.