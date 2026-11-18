Выдавая себя за работников внутренней техподдержки, мошенники могут надолго закрепиться в корпоративных системах. Об этом РИАМО рассказал Владислав Кокунцыков, основатель и руководитель компании "Кибербастион".

– В октябре специалисты описывали атаки, при которых злоумышленники используют имитацию внутренней технической поддержки, чтобы добиться регистрации чужого средства аутентификации. После этого преступнику уже не обязательно каждый раз обманывать сотрудника: он получает возможность самостоятельно обращаться к корпоративным ресурсам, – пояснил Кокунцыков.

По его словам, главная опасность в том, что для входа злоумышленники задействуют штатные механизмы авторизации компании. Стоит привязать чужое устройство или ключ доступа – и уговаривать работника подтверждать каждое новое подключение больше не нужно.

Как отметил эксперт, прежде чем подтверждать добавление устройства или ключа доступа, стоит проверить запрос по другому, независимому каналу. Если вам позвонили, можно самостоятельно зайти на корпоративный портал и уточнить всё там.

Компаниям он также рекомендовал позаботиться о дополнительных мерах защиты. Среди них – оповещения о появлении новых способов входа в рабочие аккаунты и контроль нетипичной активности при загрузке документов.

Такой подход помогает вовремя обнаружить подозрительные изменения в учётных записях и уменьшить вероятность того, что посторонние доберутся до корпоративных данных.

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