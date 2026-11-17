Жительница деревни Шевели пожаловалась в чате губернатора на проблемы с уличным освещением в населённом пункте.

По её словам, обращения от местных по поводу освещения начали поступать ещё в августе. С тех пор сроки решения проблемы переносили уже трижды. Последний раз людям обещали разобраться с ситуацией к 1 декабря.

Отмечается, что всего в населённом пункте вышли из строя 25 светильников. Как утверждает женщина, заменили якобы 13, однако это практически не изменило ситуацию.

– Дети и взрослые вынуждены перемещаться в темноте, освещения нет даже у школы, – написала жительница.

В администрации Крапивинского муниципального округа ответили, что в территориальном управлении работает только один электрик. При этом неисправных уличных светильников накопилось немало в разных населённых пунктах округа.

По объяснению чиновников, специалист ремонтирует фонари по очереди, учитывая поступившие заявки, погодные условия и собственные возможности. Получается, мужчина фактически в одиночку пытается справиться с проблемой уличного освещения во всём округе. Судя по ответу мэрии, он героически борется с темнотой, но его сил и возможностей на все неисправные фонари пока не хватает.

– Заявка на замену светильников уличного освещения в д. Шевели находится в работе. Все поступившие обращения будут отработаны, а неисправные светильники – восстановлены по мере проведения ремонта. Ориентировочные сроки выполнения работ до 4 декабря, – написали в ответе.

Напомним, ранее стало известно, что угроза отключения света нависла над Кемеровом – редакция VSE42.RU публиковала список адресов.