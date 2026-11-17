Пациенты ортодонтов все чаще жалуются на протрузию – сильное выпирание ровных зубов вперед после снятия брекетов. Стоматолог Максим Матюхин в беседе с РИАМО объяснил, что проблема возникает из-за дефицита места в челюсти. Для выравнивания зубам нужно свободное пространство. Если места нет, а пациент отказывается от удаления зубов или установки мини-винтов, зубной ряд просто наклоняется вперед.

– В такой ситуации врач обязан предложить план лечения, который включает удаление отдельных зубов или использование мини-винтов для дистализации – отодвигания задних зубов назад. Но если пациент категорически отказывается от удаления и настаивает на лечении без него, происходит следующее: чтобы встать в один ряд, зубы естественным образом наклоняются вперед. Так и формируется протрузия – тот самый "лошадиный" прикус, – предупредил медик.

По словам эксперта, "лошадиный" прикус портит не только внешность, но и здоровье. Жевательное давление распределяется неправильно – по касательной, а не вглубь кости. Из-за этого зубы расшатываются, возникает риск их потери и появляются проблемы с челюстным суставом.

Избежать ошибки поможет тщательная диагностика. Врач обязан рассчитать пространство и сделать виртуальное моделирование улыбки еще до установки брекетов.

При этом исправить испорченный прикус можно. Потребуется новый план лечения: для возвращения зубам правильного наклона придется удалить часть зубов и сдвинуть передние назад.

Специалист подчеркивает, отказываться от брекетов не стоит, это эффективный инструмент. Главное правило успешного лечения – выбрать грамотного врача и не экономить на предварительной диагностике.

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