В беседе с РИАМО эксперт отметила, что дорогие подарки – не лучший способ для нового партнера мамы стать по-настоящему близким человеком ее ребенку. Оксана Корякина советует не торопить события.

– Не спешите. Уважение можно заслужить, а вот любовь – не факт, и это нормально. Если просто покупать подарки, ребенок будет рад, но вряд ли это приведет к настоящей близости, – пояснила собеседница СМИ.

По мнению специалиста, первые шаги навстречу друг другу лучше делать через обычные совместные дела: гулять, играть, обсуждать кино или находить другие интересы на двоих. Но просто быть рядом мало – важно еще и по-настоящему вникать в то, что говорит ребенок. Старайтесь не просто слушать, а понимать. Даже обычные вопросы "Как прошел твой день?" или просьба "Расскажи поподробнее" могут творить чудеса, поделилась психолог.

Еще один частый промах, по словам Корякиной, – борьба с ребенком за мамино внимание. Мужчине важно не нарушать уже сложившуюся связь между ними, а своими поступками давать понять, что женщина окружена заботой. Пусть ребенок видит, что вы любите его маму: это вернее всего помогает справиться с его страхами.

Специалист также напомнила, что налаживать отношения – в первую очередь задача взрослого. От ребенка нельзя требовать, чтобы он с ходу принял нового члена семьи и сразу проникся к нему теплыми чувствами.

Ранее психолог и сексолог Александра Миллер рассказала, могут ли отношения после измены стать прежними. По ее словам, попытки вернуть все в прежнее русло бесперспективны, так как союз либо прекращает существование, либо трансформируется. Об этом пишет агентство "РосБалт" со ссылкой на aif.ru.