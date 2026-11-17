В Нижегородской области мужчина получил условный срок за нападение на соседку. Он раскроил лицо женщины осколком банки.
Городецкий городской суд огласил приговор мужчине, напавшему на свою соседку. Все произошло 30 декабря 2025 года. Пьяный гражданин несколько раз ударил женщину по голове и лицу осколком стеклянной банки.
Ему предъявили обвинение по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ – в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, с использованием предмета в качестве оружия. Об этом рассказали в объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области, сообщает ИА "Время Н".
Как пояснили в пресс-службе, подсудимый согласился с обвинением только частично. Выбирая наказание, суд принял во внимание характер преступления и степень его общественной опасности, сведения о личности мужчины, смягчающие обстоятельства, а также предпринятые им шаги для возмещения ущерба.
В итоге мужчине за его поступок назначили четыре года лишения свободы условно. Испытательный срок составил три года. Пока приговор не вступил в законную силу.
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