Городецкий городской суд огласил приговор мужчине, напавшему на свою соседку. Все произошло 30 декабря 2025 года. Пьяный гражданин несколько раз ударил женщину по голове и лицу осколком стеклянной банки.

Ему предъявили обвинение по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ – в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, с использованием предмета в качестве оружия. Об этом рассказали в объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области, сообщает ИА "Время Н".

Как пояснили в пресс-службе, подсудимый согласился с обвинением только частично. Выбирая наказание, суд принял во внимание характер преступления и степень его общественной опасности, сведения о личности мужчины, смягчающие обстоятельства, а также предпринятые им шаги для возмещения ущерба.

В итоге мужчине за его поступок назначили четыре года лишения свободы условно. Испытательный срок составил три года. Пока приговор не вступил в законную силу.

Тем временем в Карелии в суд передали дело 30-летнего жителя Прионежского района. Мужчина пытался задушить 73-летнюю бабушку. Пожилая женщина выжила лишь потому, что вовремя притворилась мертвой, сообщает Karelinform.ru.