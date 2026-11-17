Дорожники Кузбасса поставили точку в масштабной программе обновления переправ. Как сообщает пресс-служба Федерального управления автомобильных дорог "Сибирь", на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Кемеровской области отремонтированы все мостовые сооружения, запланированные на 2026 год. Завершающим аккордом стал ввод в эксплуатацию обновленного путепровода на 5-м километре участка Обход Юрги.

Работы на этом сложном объекте, расположенном над железнодорожными путями, подошли к финалу еще в октябре, когда было полностью открыто движение по проезжей части. Мостовики привели в порядок опорные части и балки пролетного строения, полностью обновили гидроизоляцию, систему водоотвода и деформационные швы, а сверху уложили новое покрытие.

Однако Обход Юрги был не единственным объектом. В нынешнем году в нормативное состояние привели еще два ключевых искусственных сооружения. Капитальный ремонт прошел на путепроводе на 11-м километре обхода города Кемерово. Также специалисты выполнили планово-предупредительные работы на путепроводе в Тяжинском районе на 537-м километре трассы.

Пока дорожники закрывают дела минувшего лета, на 367-м километре трассы уже закипела работа на перспективу.

– Сейчас на км 367 специалисты приступили к подготовительным работам для предстоящего ремонта моста через реку Золотой Китат, – отметили в пресс-службе ведомства.

Протяженность переправы составляет 126 метров. Проект расписан до конца октября 2027 года. Мостовикам предстоит перебрать опоры и конусы, заменить швы омоноличивания балок, обновить лестничные сходы, инженерное обустройство и уложить свежий слой асфальтобетона.