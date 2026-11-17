Житель Кемерова решил превратить потертости на технике в золотую жилу. Как сообщили в Центральном районном суде города, мужчина подал иск к ООО "МВМ" на сумму более 980 тысяч рублей, пытаясь вернуть деньги за бракованный, по его мнению, ноутбук Apple MacBook Pro.

Конфликт начался почти сразу после покупки. По словам истца, в первые же 15 дней на устройстве стерлось покрытие на кнопках, а на самом экране отпечатался рельеф клавиатуры. Кемеровчанин написал претензию с требованием расторгнуть договор и вернуть всю сумму, но магазин отказал.

Тогда продавец решил доказать свою правоту и за свой счет назначил экспертизу. Специалисты подтвердили – да, следы и стирание покрытия есть. Однако разводить руками и возвращать деньги в "М.Видео" не спешат: эксперты заявили, что это не заводской брак, а результат эксплуатации.

Ситуация превратилась в абсурд. Мало того, что магазин отказал в возврате, он еще и выставил кемеровчанину счет за услуги своих же экспертов. Покупатель посчитал доводы экспертизы необоснованным издевательством и пошел в суд.

– Требования мотивированы тем, что покупатель приобрёл у продавца ноутбук Apple MacBook Pro, и уже в течение первых 15 дней со дня покупки в товаре были выявлены недостатки: стирание покрытия клавиш и следы клавиатуры на дисплее. Претензия покупателя об отказе от договора и возврате денежных средств осталась без удовлетворения, – пояснили в суде.

В иск мужчина заложил не только стоимость самого "яблочного" гаджета, но и неустойку, проценты по кредиту, штраф и компенсацию за потраченные нервы. Сейчас в суде идет подготовка к разбирательству, где будут решать, стоит ли потертость кнопок миллиона рублей.