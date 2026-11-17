Штат "Почты России" в Новосибирской области заполнен на 86 %. По региону сейчас доступно около 250 рабочих мест, причём примерно 100 из них – для почтальонов. Такие данные Om1 Новосибирск предоставили в Управлении федеральной почтовой связи (УФПС) Новосибирской области.

Как объяснили в "Почте России", поиск новых сотрудников идёт постоянно по вполне обычным причинам: кто-то переезжает, кто-то уходит в декрет или на пенсию, а кто-то получает повышение. Поэтому на открытые позиции здесь всегда готовы брать специалистов разных профессий.

На данный момент почтовым отделениям Новосибирской области не хватает примерно 100 почтальонов. Ещё около 150 свободных мест – это другие должности, от менеджеров до уборщиков помещений. Особенно нужны работники в Тогучинском и Новосибирском районах, а также в Новосибирске.

Сколько получает сотрудник "Почты России" в регионе, зависит от его должности, места работы и нагрузки. Так, для начальников отделений на полной ставке средние предложения составляют от 44,4 до 69,2 тысячи рублей. Для операторов зарплаты находятся в пределах 37,8–47,1 тысячи рублей, для почтальонов – 40,2–44,1 тысячи рублей.

По информации УФПС, в заработок входят должностной оклад с учётом ставки, районный коэффициент и северная надбавка за стаж. Помимо этого, каждый месяц можно получить премию за достижение плановых показателей и персональные бонусы.

При этом в сельских почтовых отделениях немало сотрудников заняты на неполную ставку. Их заработок рассчитывают исходя из того, сколько времени они отработали.

Ранее в издании Atas.info рассказали, кому в Новосибирской области платят больше всех. Журналисты составили топ-10 самых высокооплачиваемых специалистов региона. Аналогичный материал выпустило и издание Inkazan.ru, рассказавшее, где самые высокие зарплаты в Татарстане.