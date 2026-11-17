В поселке Теба Междуреченского городского округа, который живет в отрыве от большой земли, теперь официально работает новая школа. Как сообщает пресс-служба Росреестра по Кемеровской области – Кузбассу, ведомство поставило двухэтажное здание на кадастровый учет за один рабочий день. Бумаги отвезли в Междуреченск по железной дороге – других путей для автомобиля в Тебу просто не существует.

Поселок живет в транспортной блокаде: добраться туда можно только в кабине машиниста, в кузове лесовоза или на лодке по реке. Старое здание 1962 года постройки на улице Притомской два года назад окончательно рассыпалось и было снесено. На его месте в рамках нацпроекта "Образование" вырос новый кирпичный дом на 2305,7 квадратных метров. 12 ноября администрация округа дала отмашку – здание готово к приему детей.

Внутри разместились классы для 65 учеников. Дети из начальной школы получила свой отдельный блок, чтобы не сталкиваться в коридорах со старшими. В распоряжении тебинских детей теперь есть полноценный спортзал для сдачи норм ГТО, актовый зал для утренников и одна разновозрастная группа детского сада.

– Школы имеют особую общественную ценность, поэтому учетно-регистрационные действия с ними мы контролируем отдельно. Понимаем, насколько значимы такие объекты для удаленных территорий, – рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Кемеровской области – Кузбассу Юлия Исупова.

Теперь у детей в таежном тупике есть не только новые парты, но и юридический адрес.