В Кузбассе в очередной раз продлили режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), при которых загрязняющие вещества могут накапливаться в воздухе.

Режим сохраняется с 18:00 17 ноября до 18:00 18 ноября 2026 года.

– 17 ноября 2026 г. с 18 часов до 18 часов 18 ноября 2026 г. на территории городских и сельских поселений Кемеровской области – Кузбасса и г. Кемерово сохраняются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха, – сообщает Кемеровский гидрометцентр.

Исключение составляют Анжеро-Судженский и Тайгинский городские округа, а также Яшкинский, Яйский, Ижморский, Мариинский, Тяжинский и Тисульский муниципальные округа.

Напомним, режим "чёрного неба" ввели в регионе ещё 13 ноября. С тех пор его уже трижды продлевали.