Следователи продолжают проверять информацию, которая появляется в СМИ и распространяется среди жителей после загадочного исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщила заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова.

– К вопросу о том, что люди рассказывают нам, и то, что они потом рассказывают СМИ. Версий рождается много. Мы изучаем то, что люди говорят в средствах массовой информации. Какие пояснения дают журналистам. Мы вызываем людей и дополнительно допрашиваем. К сожалению, часто бывает так, что при допросе люди отвечают так: "я это в магазине услышал", "мне кто-то рассказал, кто, не помню". Достоверность такой информации, сомнительна, – сказала сотрудница СК.

Напомним, семья Усольцевых пропала в сентябре 2025 года во время короткого туристического похода в Кутурчинском Белогорье Красноярского края. Масштабные поиски, в которых участвовали около 1,5 тысячи человек, не принесли результатов. Следов семьи до сих пор обнаружить не удалось.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи опросили уже более 150 человек. Приоритетной версией остаётся несчастный случай.

Ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что в деле о пропаже Усольцевых всплыла новая тайна – загадочная запись. Последние кадры семьи породили ещё больше вопросов.