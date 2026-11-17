За девять месяцев 2026 года в регионах Сибири резко вырос спрос на наличные юани. Как сообщает РСХБ, жители приобрели на 72% больше китайской валюты, чем за тот же период прошлого года. Показатель превысил не только результаты прошлого года, но и совокупные итоги всего 2025-го.

По данным банка, лидерами по покупке юаней стали Красноярский край (44%), Новосибирская область (21%) и Алтайский край (15%). Причем в двух последних регионах прирост за год превысил 100%.

Самая крупная единоразовая покупка за третий квартал зафиксирована в Кемеровской области. Один из клиентов купил сразу 203 тысячи юаней. На втором месте – Красноярский край с результатом 78 тысяч юаней, на третьем – Томская область с 39 тысячами.

– Спрос на наличные юани поддерживается за счет трех составляющих. Первая – это, конечно же, туризм в КНР. Последние годы наблюдается не только увеличение прямых рейсов из регионов Сибири в города Китая, но и связанные с этим визовые послабления. Вторая – бизнес-сотрудничество между СФО и КНР. Речь не только о деловых встречах и участии в форумах, но и о совместных проектах. Третья – инвестиции. Клиенты покупают наличную валюту для диверсификации портфеля накоплений, – подчеркнул директор Кемеровского регионального филиала Россельхозбанка Аркадий Чурин.

По его словам, есть прогноз, что по итогам этого года показатели покупок наличных юаней в Сибири могут превысить результаты 2025 года в два раза.