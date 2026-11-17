Проект реализуется на фоне перехода российского финансового рынка на технологию открытых API: Банк России изначально планировал сделать её обязательной для крупнейших банков, брокеров и страховых компаний с 2026 года, но позже отложил сроки. С 2026 года их использование должно было стать обязательным для крупнейших банков, брокеров и страховых компаний, однако обмен данными через Open API станет обязательным для российского финансового рынка позже 2026 года – срока, который ранее установил ЦБ. ВТБ параллельно развивает аналогичные пилотные проекты открытого банкинга с другими крупными кредитными организациями, где клиентам доступны просмотр счетов, карт и истории операций, а также переводы через СБП.

Для участия в пилоте необходим полностью верифицированный банковский счет и актуальные версии приложений обеих организаций. На первом этапе в мобильном приложении появится баланс кошелька пользователя на Wildberries с возможностью перевода денег между счетами через СБП, а в кошельке WB Банка – отображение счетов и сбережений в ВТБ. Просмотр истории операций и другие функции банки планируют добавить позже.