В беседе с Pravda.Ru эксперт Общественной палаты РФ по туризму Роман Бобылев отметил, что россияне все чаще предпочитают поезда самолетам из-за нестабильного авиасообщения и частых задержек рейсов. Дополнительный плюс – вокзалы находятся в центре городов, что исключает долгий трансфер. На этом фоне стремительно набирают популярность железнодорожные круизы.

Главные факты о туристическом тренде года:

• Масштаб. Сейчас доступно более 100 круизных составов. Маршруты охватывают 52 региона страны.

• Формат. Поезд служит передвижной экскурсионной базой. Пассажиры делают длительные остановки для знакомства с городами и посещения достопримечательностей.

• Доступность. Возрастных ограничений нет. Выбор мест варьируется от бюджетного плацкарта до СВ и аренды целых вагонов.

– Каждый ориентируется на свои финансовые возможности, интересы и возраст. На мой взгляд, железнодорожные круизы очень интересны и обладают огромным потенциалом – особенно с учётом географических возможностей нашей страны, – пояснил собеседник СМИ.

• Безопасность. Маршруты проходят через населенные пункты. Это гарантирует пассажирам быстрый доступ к медицинской помощи и городской инфраструктуре в экстренных ситуациях.

• Развитие. РЖД регулярно запускает новые направления. Из недавних новинок – турпоезд по дворцовым пригородам Санкт-Петербурга.

Совет путешественникам: перед покупкой билета внимательно изучайте технические характеристики вагона. Обязательно уточняйте тип вентиляции и наличие открывающихся окон, чтобы избежать дискомфорта в пути.