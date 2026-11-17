В Кузбассе с начала 2026 года 10 670 женщин получили услуги по родовым сертификатам. На эти цели Отделение Соцфонда направило более 127 млн рублей.

По их данным, родовый сертификат – это документ, который позволяет адресно оплачивать медицинские услуги. Сумма сертификата составляет 12 тысяч рублей. Он дает возможность получить качественную помощь на трех ключевых этапах.

Первый этап – ведение беременности. Это услуги женских консультаций: наблюдение, необходимые обследования и анализы. Второй – родоразрешение, то есть медицинская помощь во время родов в выбранном учреждении. Третий этап – диспансерное наблюдение ребенка в первый год жизни. Сюда входят осмотры у педиатра и узких специалистов, вакцинация и другие процедуры.

Сертификат можно оформить на любом сроке беременности – в женской консультации или уже в роддоме. Также его может оформить детская поликлиника, если ребенка прикрепили к ней в первые три месяца после рождения, а мама не получала сертификат раньше. Документ действует во всех медицинских организациях, участвующих в программе госгарантий ОМС. Дополнительно платить за перечисленные услуги женщине не нужно.

– Механизм родового сертификата гарантирует, что средства будут направлены именно на те услуги, которые были реально оказаны женщине и ее ребенку, – пояснила управляющий Отделением Соцфонда по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

По ее словам, это повышает качество медицинской помощи и делает расходование бюджетных средств прозрачным. Оказанные услуги Отделение СФР по Кузбассу оплачивает медучреждениям напрямую, перечисляя деньги на счет. Обналичить средства сертификата нельзя.