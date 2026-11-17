Бешеный спрос на коллагеновые добавки раздувают напористая реклама и вера в "таблетку на все случаи жизни". Таким мнением поделился врач Сергей Десенко. В разговоре с Pravda.Ru он отметил, что пользу пероральных добавок для восстановления позвоночника сильно приукрашивают.

По словам Десенко, моду на коллаген во многом подогревают блогеры: медицинского образования у них нет, зато в соцсетях они продвигают такие продукты с большим энтузиазмом. Пациенты при этом нередко упускают из виду, что из капсул и порошков до нужного места добирается лишь крошечная часть действующего вещества. Да и работают разрекламированные добавки совсем не так, как обещают производители, ведь в желудочно-кишечном тракте с ними происходит своя "химия".

– Да, коллаген используется при лечении суставов и позвоночника. Но если говорить о суставах, его лучше вводить внутрисуставно: при приёме внутрь или наружном применении до цели доходит лишь 2–3% вещества. Люди привыкли верить в волшебные сказки и чудодейственные лекарства – отсюда и активная реклама, и ажиотажный спрос, – отметил медик.

Вертебролог напомнил, что коллаген может пригодиться лишь как часть комплексного лечения и только по назначению врача. Принимать БАДы бесконтрольно рискованно: некоторые популярные добавки сводят на нет действие лекарств, и пациент даже не догадывается об опасности.

Вместо недешёвых препаратов специалист советует вспомнить о привычной домашней еде. С тем же успехом можно есть мясо и холодец. Эксперт порекомендовал, брать кости с хрящами и немного мяса и варить очень долго, несколько часов. В итоге получится добротный бульон с коллагеном, который ничуть не уступает лекарствам, зато обходится дешевле и вкуснее, рассказал специалист.

Чтобы опорно-двигательный аппарат был в порядке, одной едой не обойтись: суставам нужна нагрузка, иначе они нормально работать не будут. А если появился дискомфорт, важно вовремя понять, что болит: кость или мягкие ткани. Иногда причина совсем в другом месте, например, в мышцах или связках, и тогда лечить это нужно по-другому, а схему подбирает врач.