В Кузбассе бывший директор частного пансионата "Золотой век" после освобождения из колонии будет находиться под надзором. Как сообщает Мариинский городской суд, 37-летнему мужчине ранее назначили 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к смерти четырех человек.

История началась в 2020–2022 годах, когда осужденный вместе с супругой организовал работу пансионата по уходу за престарелыми и инвалидами. В январе 2022 года в здании, где находились 47 постояльцев, вспыхнул пожар. Причиной стали нарушения правил пожарной безопасности. Большинству людей удалось выбраться.

– Однако после ликвидации возгорания спасателями были обнаружены тела четверых пожилых постояльцев, которые не смогли покинуть помещение, – отметили в Мариинском городском суде.

Позже выяснилось, что незадолго до трагедии проверка уже выявляла нарушения в пансионате. Однако супруги проигнорировали требования и продолжили работу в пожароопасных условиях. Директору дали 3,5 года колонии строгого режима, его супруге – 3 года колонии общего режима.

Перед окончанием срока администрация колонии обратилась в суд с требованием установить для мужчины административный надзор. Выяснилось, что у него непогашенная судимость за тяжкое преступление, совершенное при опасном рецидиве. Ранее он уже отбывал срок за разбой. По закону в таких случаях надзор обязателен.

В итоге суд установил для мужчины административный надзор на 8 лет. Теперь он обязан раз в месяц приходить на регистрацию в полицию по месту жительства.