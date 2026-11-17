Сегодня, 17 ноября, в областном центре отключат светофоры на трёх перекрестках. Об этом предупредили в мэрии.
Кемеровским автомобилистам придётся внимательнее следить за дорожной обстановкой: сегодня сразу на трёх перекрёстках временно отключат светофоры.
– Сегодня, 17 ноября, в связи с проведением ремонтных работ не будут работать светофоры на трёх перекрёстках, – сообщили в администрации города.
Ограничения будут действовать по следующему графику:
- На пересечении улиц Суворова и Ишимской светофор не будет работать с 9:00 до 20:00.
- На перекрёстке улиц Суворова и Мариинской отключение также продлится с 9:00 до 20:00.
- На пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Терешковой светофор отключат с 10:00 до 13:00.
Водителям рекомендуют заранее учитывать эту информацию при планировании маршрутов и руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрёстков.
Напомним, ранее в Кемерове у драмтеатра установили новые светофоры – в мэрии рассказали, когда они начнут работать.