В июне 2026 года мальчик шел по переулку в одной из деревень Кемеровского округа. Навстречу ему выбежала крупная собака – метис овчарки с алабаем. Как сообщает Кемеровский районный суд, животное принадлежало местной жительнице.

– Собака укусила ребёнка за спину, а когда испуганный мальчик побежал – догнала его, вцепилась в спину, и протащила по земле, пока находившиеся рядом люди не оттащили собаку, – отметили в Кемеровском районном суде.

По заключению судмедэкспертизы, у мальчика остались кровоподтеки, раны и ссадины. В совокупности это расценивается как легкий вред здоровью с кратковременным расстройством продолжительностью до трех недель.

Во время проверки владелица собаки подтвердила, что животное принадлежит ей. Она также не отрицала, что собака убежала со двора ее дома. Суд установил, что женщина допустила свободное и неконтролируемое передвижение собаки, что привело к нападению. Это нарушение требований закона об ответственном обращении с животными.

В итоге суд постановил взыскать в пользу ребенка компенсацию морального вреда – 50 тысяч рублей.