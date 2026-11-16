В Кузбассе внезапно обнаружили сотни гектаров земли: что с ней будет теперь

В Кузбассе продолжают находить пустующие территории, которые можно вовлечь в хозяйственный оборот. Как сообщает Росреестр, по состоянию на 1 ноября 2026 года выявили 611 гектаров таких земель.

Из них 469 гектаров планируют использовать под жилищное строительство, 86 – под садоводство и еще 56 – под предпринимательство и другие цели.

Напомним, в июле прошлого года Государственная дума дала Роскадастру новые полномочия. Теперь ведомство наполняет Единый государственный реестр недвижимости точными сведениями о землях и помогает вовлекать в оборот неиспользуемые участки.

– В текущих условиях наша задача – сформировать банк земли для строительства жилья в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", – отметил директор филиала ППК "Роскадастр" по Кузбассу Андрей Ермолин.

К 2030 году Росреестру и Роскадастру предстоит сформировать банк земли объемом не менее 500 тысяч гектаров по всей стране. Это должно стать серьезным толчком для развития сельского хозяйства, промышленности, жилищного строительства и инфраструктуры.