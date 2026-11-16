Масса нарушений на полях: как агрофирма из Кузбасса травила посевы

В Мариинском округе аграрное предприятие "Золотой колос Сибири" попало в поле зрения Россельхознадзора. Специалисты изучили данные системы "Сатурн" и выяснили, что на полях использовали химикаты с нарушениями.

Больше всего проблем нашли при обработке пшеницы. Агрофирма применяла препараты с истекшим сроком регистрации. Кроме того, по некоторым средствам были отклонения от норм внесения. А несколько препаратов и вовсе использовали на стадии спелости, хотя их положено применять на более ранних этапах роста.

– При этом "Фипроксам, КС", предназначенный исключительно для обработки семян, был применён на вегетирующих растениях, – отметили в Россельхознадзоре.

Похожая картина сложилась на рапсе: снова использовались просроченные средства, а два препарата применили в фазе спелости вместо ранних сроков.

На горохе препараты внесли в фазе полной спелости, хотя регламенты разрешают их только при появлении первых листьев. На ячмене один препарат внесли в фазе спелости вместо фазы кущения, а норму другого превысили.

Отдельно выяснилось, что агрофирма не размещала уведомления о применении пестицидов на портале пчеловодов. А это важно для защиты пасек.

В итоге предприятию объявили предостережение. Ему посоветовали строго соблюдать регламенты, не использовать просроченные препараты и обязательно информировать пчеловодов о предстоящих обработках полей.