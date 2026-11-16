В Кузбассе хитрая почтальонша активно пользовалась чужими паспортами

В Гурьевске 46-летняя женщина работала в отделении почтовой связи и, судя по всему, очень хотела быть на хорошем счету. Как сообщает областная прокуратура, ради красивых показателей в отчетах она нашла "простой" способ: начала придумывать клиентов.

С мая 2025 года она, будучи агентом кредитной организации, вносила в служебную программу данные об открытии лицевых счетов и выдаче карт. Вот только люди, чьи паспорта она использовала, об этом ничего не знали – их согласия никто не спрашивал. Так в базе появлялись фейковые клиенты, а у женщины – хорошие цифры в отчетах.

– Своими действиями женщина осуществила незаконную модификацию охраняемой законом компьютерной информации, – отметили в Прокуратуре Кемеровской области.

Это продолжалось до тех пор, пока подделку не заметили. Дело дошло до суда. Женщина полностью признала вину.

Суд назначил ей 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Теперь вместо красивых отчетов ей придется отчитываться перед уголовно-исполнительной инспекцией.