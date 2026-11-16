В Кемерове мужчина решил украсть тротуар: что из этого вышло

В Кемерове на проспекте Октябрьском росгвардейцы задержали мужчину, который пытался стащить тротуарную плитку с территории торгового объекта. Как сообщает Росгвардия Кузбасса, днем экипаж приехал по сигналу тревожной кнопки.

Охранник показал росгвардейцам на мужчину, который грузил стройматериалы в свою машину, а потом попытался сбежать.

– Росгвардейцы задержали 51-летнего местного жителя для выяснения обстоятельств произошедшего, – отметили в Росгвардии Кузбасса.

Выяснилось, что он заметил на территории тротуарную плитку и решил ее присвоить. Кемеровчанин успел загрузить в автомобиль четыре плитки. Но его заметил работник торговой точки и нажал кнопку экстренного вызова. Росгвардейцы передали задержанного полиции для дальнейшего разбирательства.