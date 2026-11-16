Полмиллиона за идею: как кемеровчанка покорила Москву

В Москве подвели итоги федерального этапа программы "Мама-предприниматель". В число призеров вошла кемеровчанка.
В Москве подвели итоги федерального этапа программы "Мама-предприниматель". Второе место среди 25 финалисток со всей России заняла кемеровчанка Маргарита Гидаятова.
Она мама двоих сыновей и жена военного. На конкурсе она представила свой проект – медицинский центр "НейроЭра", где проходят реабилитацию и социализацию как дети, так и взрослые. Приоритетным направлением работы является помощь ветеранам спецоперации.
– После успеха на федеральном уровне Маргарита получила денежный приз в 500 тысяч рублей, – подчеркнули в администрации правительства Кузбасса.
Эти средства она планирует потратить на приобретение УЗИ-сканера. Ранее, в сентябре этого года, предпринимательница победила на региональном этапе конкурса и получила 150 тысяч рублей. На эти деньги она уже купила аппарат для лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ), который позволяет оценивать состояние мельчайших сосудов без проникновения в организм.
Для каждого пациента формируют индивидуальный маршрут с учетом состояния и жизненных обстоятельств. При таком подходе можно адресно поддерживать людей с нарушениями нервно-мышечной системы.
– Мы начали совсем недавно, но запись уже на неделю вперед. Хочу, чтобы каждый нуждающийся в восстановлении и психоневрологической поддержке мог прийти в одно место и гарантированно получить квалифицированную помощь, – рассказала Маргарита Гидаятова.
В 2026 году на региональном уровне в 69 субъектах страны более двух тысяч женщин освоили основы бизнеса, доработали свои идеи с экспертами и защитили их перед жюри.
Напомним, что это не первый успех Кузбасса на всероссийских конкурсах. Ранее Гурьевский округ попал в число лучших и получил многомиллионную награду.