Полмиллиона за идею: как кемеровчанка покорила Москву

В Москве подвели итоги федерального этапа программы "Мама-предприниматель". Второе место среди 25 финалисток со всей России заняла кемеровчанка Маргарита Гидаятова.

Она мама двоих сыновей и жена военного. На конкурсе она представила свой проект – медицинский центр "НейроЭра", где проходят реабилитацию и социализацию как дети, так и взрослые. Приоритетным направлением работы является помощь ветеранам спецоперации.

– После успеха на федеральном уровне Маргарита получила денежный приз в 500 тысяч рублей, – подчеркнули в администрации правительства Кузбасса.

Эти средства она планирует потратить на приобретение УЗИ-сканера. Ранее, в сентябре этого года, предпринимательница победила на региональном этапе конкурса и получила 150 тысяч рублей. На эти деньги она уже купила аппарат для лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ), который позволяет оценивать состояние мельчайших сосудов без проникновения в организм.

Для каждого пациента формируют индивидуальный маршрут с учетом состояния и жизненных обстоятельств. При таком подходе можно адресно поддерживать людей с нарушениями нервно-мышечной системы.

– Мы начали совсем недавно, но запись уже на неделю вперед. Хочу, чтобы каждый нуждающийся в восстановлении и психоневрологической поддержке мог прийти в одно место и гарантированно получить квалифицированную помощь, – рассказала Маргарита Гидаятова.

В 2026 году на региональном уровне в 69 субъектах страны более двух тысяч женщин освоили основы бизнеса, доработали свои идеи с экспертами и защитили их перед жюри.

Напомним, что это не первый успех Кузбасса на всероссийских конкурсах. Ранее Гурьевский округ попал в число лучших и получил многомиллионную награду.