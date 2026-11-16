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Работаете за всех, а повышения нет? Психолог объяснила, почему незаменимость мешает вашей карьере

Психолог Карина Кац объяснила, в какую ловушку могут угодить добросовестные сотрудники.

В беседе с РИАМО эксперт отметила, что добросовестная работа еще не гарантирует повышения. По ее словам, карьерному росту может мешать то, как сотрудника воспринимают руководитель и коллеги.

Основные препятствия и способы их преодолеть:

  • Незаменимость в рутине. Руководителю выгодно оставить сотрудника на месте. Выход – делегировать и автоматизировать задачи, освобождая время для работы более высокого уровня.
  • Незаметный вклад и безотказность. Чужие задачи и молчаливое решение проблем воспринимаются как норма. Стоит обозначать границы и регулярно фиксировать достижения по схеме "задача – решение – результат", подкрепляя их цифрами.
  • Образ перегруженного работника. Он создает впечатление, что человек не справится с большей ответственностью. Помогают четкие приоритеты и отказ от второстепенных задач.
  • Репутация только исполнителя. Чтобы показать готовность к повышению, нужно предлагать решения, объяснять их пользу для целей и финансов компании, выстраивать отношения со смежными командами.
  • Неясные цели и страх ответственности. Важно определить, чего вы хотите от работы, разобрать будущую роль на конкретные задачи и проверить себя на небольшом самостоятельном проекте.

Главный совет психолога: прямо заявить руководителю о желании расти.

– Скажите, что хотите расти, и спросите, чего не хватает для следующего уровня, – посоветовала Кац.

Если же возможности внутри компании исчерпаны, стоит рассмотреть смену работы.

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Фото: VSE42.Ru
Автор: Корреспондент VSE42.Ru
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