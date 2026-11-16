Подростковые забавы: как три школьницы взбудоражили полицию Кузбасса

В Прокопьевске три 14-летние школьницы решили развлечься и напугали жильцов многоэтажки. Как сообщает полиция Кузбасса, девочки звонили в домофон, ругались в трубку и убегали.

Одна из жительниц дома на улице Строителей рассказала об этом в соцсетях. Полицейские увидели публикацию, проверили информацию и вышли на юных хулиганок. Школьниц вместе с родителями вызвали в отдел полиции.

– Подростки пояснили, что во время прогулки стало скучно, и они решили развлечься подобным образом, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ними беседу, объяснили, как надо себя вести, и рассказали, что за мелкое хулиганство с 16 лет уже наступает ответственность – вплоть до штрафа или ареста.

Материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних. Там и решат, что делать с девочками дальше.