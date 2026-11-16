Одно неосторожное движение — и привет, обморок: когда поход в туалет может плохо закончиться

Резко отключиться в туалете – не такая уж редкость, и объясняется это довольно просто. По словам врача Ольги Уланкиной, сильные позывы, а также натуживание при опорожнении кишечника или мочевого пузыря способны вызвать обморок: давление внезапно проседает, а пульс замедляется.

– Потеря сознания во время мочеиспускания или дефекации может быть вызвана рефлекторной реакцией, при которой резко падает артериальное давление, иногда одновременно замедляется сердцебиение, из-за чего мозг ненадолго получает недостаточно крови, и человек теряет сознание, – пояснила Уланкина в беседе с РИАМО.

Запустить такой рефлекс, по её словам, могут натуживание, переполненный мочевой пузырь или кишечник, а также резкие перепады давления внутри брюшной полости. Из-за этого нервная система сбивается в управлении сердцем и сосудами.

"Подкинуть дровишек" могут и другие вещи: боль, нехватка жидкости в организме или слишком резкий подъём с кровати посреди ночи. Так что иногда человек падает в обморок ещё по дороге в туалет, добавила врач.

Как отмечает Om1 Новосибирск, отдельно Уланкина упомянула блуждающий нерв. Он входит в парасимпатическую нервную систему и помогает управлять ритмом сердца, дыханием, пищеварением и тонусом сосудов.