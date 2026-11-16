Доэкономились: как жёсткое урезание расходов на еду может закончиться анемией и диабетом

Если годами урезать расходы на продукты и подменять мясо, рыбу и прочие белковые блюда макаронами, хлебом и дешёвыми полуфабрикатами, можно нажить анемию, потерять мышечную массу и приблизиться к диабету второго типа. Об этом РИАМО рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По её словам, когда из меню пропадают жиры и белки, а их мы в основном берём из рыбы и мяса, обмен веществ действительно даёт сбой. Если на тарелке сплошные углеводы, а белка не хватает, мышцы начинают "таять", иммунитет сдаёт, кожа портится, а шансы заработать гипертонию и диабет второго типа заметно растут.

Ещё одна ловушка однообразного рациона – анемия из-за нехватки железа и витамина B12. Впрочем, сами макароны, подчеркнула врач, ни в чём не виноваты. Беда начинается, когда они почти полностью вытесняют всё остальное.

– Если годами питаться преимущественно макаронами, хлебом, картофелем и дешевыми полуфабрикатами, организм страдает. Избыток быстрых углеводов и трансжиров из полуфабрикатов ведет к ожирению, атеросклерозу и метаболическому синдрому, а нехватка белка и макро – и микроэлементов – к потере мышечной массы и снижению плотности костей, – предупредила медик.

Также она рассказала, кому дешёвое и однообразное меню вредит сильнее всего. Женщинам, по словам Кашух, особенно опасен недостаток железа: во время менструаций он усиливается и способен перерасти в стойкую анемию с постоянной усталостью, проблемами с кожей и волосами.

У детей на таком рационе может притормозить рост, а из-за нехватки белка, йода, цинка и витамина B12 нередко страдает нервная система – это грозит отставанием в физическом развитии и падением когнитивных способностей.

Для пожилых, добавила врач, критичны витамин D и кальций: их дефицит напрямую увеличивает риск переломов. А нехватка белка ускоряет потерю мышц, из-за чего человек хуже двигается и теряет в качестве жизни.

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