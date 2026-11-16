Впервые за много лет: "Идентичный Кемерово" открыл для горожан Дом кино "Москва"

Впервые за много лет кемеровчане получили возможность попасть внутрь Дома кино "Москва" – одного из самых известных исторических зданий города. Экскурсию организовал проект "Идентичный Кемерово". Желающих оказалось так много, что команда решила провести не одну встречу, а целую серию, чтобы как можно больше горожан смогли увидеть легендарный кинотеатр изнутри. Проводником в прошлое "Москвы" стала Ирина Викторовна Захарова – магистр архитектуры, доцент КузГТУ, автор исследований по истории архитектуры Кемерова.

Как строили главный кинотеатр Кемерова

В 1931 году было принято решение построить большой звуковой кинотеатр. Первоначальный проект разработал техник-архитектор Донат Фёдорович Зезин. Зрительный зал планировался на 750 мест, но при согласовании проекта вместимость решили увеличить сначала до 1000, а затем до 1200 зрителей. При этом зал должен был подходить не только для кинопоказов, но и для спектаклей. Поэтому здесь предусмотрели большую сцену, балконы и боковые ложи.