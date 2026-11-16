Впервые за много лет: "Идентичный Кемерово" открыл для горожан Дом кино "Москва"

Впервые за много лет кемеровчане получили возможность попасть внутрь Дома кино "Москва" – одного из самых известных исторических зданий города. Экскурсию организовал проект "Идентичный Кемерово". Желающих оказалось так много, что команда решила провести не одну встречу, а целую серию, чтобы как можно больше горожан смогли увидеть легендарный кинотеатр изнутри. Проводником в прошлое "Москвы" стала Ирина Викторовна Захарова – магистр архитектуры, доцент КузГТУ, автор исследований по истории архитектуры Кемерова.
Как строили главный кинотеатр Кемерова
В 1931 году было принято решение построить большой звуковой кинотеатр. Первоначальный проект разработал техник-архитектор Донат Фёдорович Зезин. Зрительный зал планировался на 750 мест, но при согласовании проекта вместимость решили увеличить сначала до 1000, а затем до 1200 зрителей. При этом зал должен был подходить не только для кинопоказов, но и для спектаклей. Поэтому здесь предусмотрели большую сцену, балконы и боковые ложи.
Окончательный облик здания определился после двух архитектурных конкурсов в 1935 и 1936 годах. В итоге победил проект молодого Сергея Скобликова, соединившего черты конструктивизма и классической архитектуры. Симметричный фасад, колонны и три высоких арочных окна сделали "Москву" одним из самых выразительных зданий довоенного Кемерова.
Что сохранилось внутри "Москвы"
Знакомство с интерьерами "Москвы" началось с просторных фойе и парадных лестниц, по которым участники экскурсии прошли в большой зрительный зал. Его стены покрывает рельефная отделка, которая помогает равномерно распределять звук.
Ирина Захарова показала сохранившиеся участки оригинального пола из метлахской плитки, рассказала об особенностях конструкции перекрытий и изменениях, которые здание пережило за десятилетия.
Далеко не всё, что сегодня можно увидеть внутри "Москвы", относится к 1930-м годам. Например, богатая лепнина зрительного зала, по предположению Ирины Захаровой, могла появиться уже в послевоенные годы.
В дальнейшем здание неоднократно перестраивали и обновляли. Менялись напольные покрытия, отделка стен, оборудование и кресла. В 1970-е годы окна второго этажа украшали витражи, которые впоследствии были утрачены.
От Дома кино к креативному пространству?
Сегодня судьба здания остаётся предметом обсуждения. Нынешний собственник рассматривает возможность создания многофункционального общественного пространства, где могли бы появиться площадки для мероприятий, мастер-классов и совместной работы, а также иммерсивный театр и гастрономические проекты.
При этом будущее Дома кино важно не только с точки зрения архитектуры и городского развития. За десятилетия здание стало личной историей тысяч кемеровчан. И именно эти воспоминания, по мнению команды "Идентичного Кемерово", стоит учитывать, когда речь заходит о его новом назначении.
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