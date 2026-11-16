Кемеровская мэрия грозилась снести "Сибирские блины" – какова их судьба теперь

"Сибирские блины", "Хлеб", "Табак" и мороженое на остановке "Парк Ангелов" в Кемерове снова избежали сноса, о чём стало известно сайту VSE42.Ru.

В администрации города нам пояснили: точные сроки демонтажа торговых объектов ещё не определены, так как объектов, которые нужно уничтожить, накопилось слишком много в городе.

– В установленном порядке подлежащими демонтажу признано значительное количество незаконно размещённых объектов. Демонтаж этих павильонов будет проводиться в порядке очерёдности работ, – сказали в мэрии.

Изначально "Сибирские блины" на швейке хотели снести к концу 2025 года, затем сроки сдвинули на 2026 год. Представители сети заявляли, что после сноса их павильона около Парка Ангелов они тут же откроют новый неподалёку.