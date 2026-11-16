Тайна за кирпичными стенами: приставы закрыли в Кемерове незаконный объект

185 лет — это не про возраст, а про доверие, которое измеряется поколениями: Сбер дарит подарки на свой юбилей

Сберу исполняется 185 лет. Для банка это не только большая историческая дата, но и повод подвести промежуточные итоги года, а также поблагодарить клиентов специальными предложениями в рамках традиционной Зеленой недели. О том, чем запомнились девять месяцев 2026 года для Кемеровского отделения Сбербанка, какие проекты удалось запустить в регионе и какие преференции ждут предпринимателей в ноябре, мы поговорили с заместителем управляющего Кемеровским отделением Сбербанка Александром Старицыным.