Тайна за кирпичными стенами: приставы закрыли в Кемерове незаконный объект

Судебные приставы Кузбасса запретили использовать самострой. Арбитражный суд Кемерова признал объект незаконным.
В Кемерове судебные приставы запретили использовать незаконно возведенный объект. Как сообщает ГУ ФССП по Кузбассу, Арбитражный суд Кемерова вынес решение о запрете эксплуатации объекта капитального строительства – нежилого помещения, признанного самовольно построенным.
Исполнительный документ поступил в ОСП по Заводскому району Кемерова. Благодаря сотрудникам ведомства требование суда исполнено – эксплуатация объекта запрещена.
Редакция VSE42.RU уточнила некоторые обстоятельства этого инцидента. Как выяснилось, объект находится по адресу Кузнецкий, 137/2.
– Кирпичный самострой посреди автосервисов, – добавил источник, знакомый с ситуацией.
Судебные приставы регулярно проводят проверки, чтобы убедиться, что судебное решение исполняется.