Общество

Тайна за кирпичными стенами: приставы закрыли в Кемерове незаконный объект

Судебные приставы Кузбасса запретили использовать самострой. Арбитражный суд Кемерова признал объект незаконным.

В Кемерове судебные приставы запретили использовать незаконно возведенный объект. Как сообщает ГУ ФССП по Кузбассу, Арбитражный суд Кемерова вынес решение о запрете эксплуатации объекта капитального строительства – нежилого помещения, признанного самовольно построенным.

Исполнительный документ поступил в ОСП по Заводскому району Кемерова. Благодаря сотрудникам ведомства требование суда исполнено – эксплуатация объекта запрещена.

Редакция VSE42.RU уточнила некоторые обстоятельства этого инцидента. Как выяснилось, объект находится по адресу Кузнецкий, 137/2.

– Кирпичный самострой посреди автосервисов, – добавил источник, знакомый с ситуацией.

Судебные приставы регулярно проводят проверки, чтобы убедиться, что судебное решение исполняется.

Фото: VSE42.Ru
Автор: Корреспондент VSE42.Ru
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