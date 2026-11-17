Сначала нужно определить объём работ: разовая задача или комплексный ремонт. От этого зависит, кто нужен – мультиспециалист, узкие профи или бригада.

– Оцените текущие состояние объекта, чтобы понять объем работ. В случае, если дом с новыми коммуникациями (например, новостройка или здание 2000-х гг.), то из работ чаще всего можно исключить демонтаж старых покрытий, проверку основания, если же дом старый – "сталинка", "хрущевка" или "брежневка", вероятно, придется планировать капитальные работы, – комментирует эксперт по ремонту и мастер-универсал Сергей Давиденко.

Желаемые сроки и ожидаемый итог помогут оценить вложения. В бюджете учитывайте услуги и материалы. Лучше, чтобы ремонт не превышал 30% дохода, плюс запас 20–30% на непредвиденное. Если плана нет, опишите задачу своими словами – детали уточнятся в поиске. По данным Авито, 59% пользователей приходят без чёткого запроса, 43% готовы доверить выбор ассистенту. Для этого запущен ИИ-агент Ави (тестовый режим): помогает структурировать запрос и подобрать объявления.

Не ограничивайтесь ценой. Смотрите портфолио: готовые интерьеры, "до – после", детали (углы, швы, ровность плитки).

Важны отзывы и рейтинг: по данным платформы, 47% россиян выбирают по опыту других. Однако оценивать отзывы тоже нужно уметь.

– Отзыв менее, чем на 5 звёзд с замечанием от заказчика сам по себе не значит, что мастер плохо справляется с работой, возможно, недопонимание произошло и по вине самого клиента. Поэтому стоит обратить внимание, как мастер отвечает на обратную связь от пользователей: готов к конструктивному диалогу, извиняется и предлагает скидку, компенсацию или исправление недочёта – хороший знак, – комментирует Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности Авито.

Личные рекомендации тоже важны: каждый пятый обращается к соседям.

– Личный опыт и совет знакомого человека для многих важнее, чем оценки онлайн-пользователей. Заметив тренд на важность гиперлокальных рекомендаций, мы запустили пространство "Авито Соседи". В 2027 году мы планируем официально запустить продукт для всех пользователей Авито и будем расширять его функционал, – рассказывает Светлана Филимонова, руководитель бизнес-направления "Ремонт и строительство" Авито Услуг.

Нужно ли профильное образование и дорогой инструмент? Однозначного ответа нет, считает мастер Сергей Давиденко.

– Для работ с электрикой и другими инженерными системами особенно важна профильная подготовка. Помимо диплома, стоит учитывать практический опыт мастера и то, выполнял ли он похожие работы. В отделку многие приходят из других профессий и со временем становятся хорошими специалистами. Оценить их квалификацию помогут примеры выполненных работ, – объясняет эксперт.

Отделочник должен знать СНиПы, ГОСТы, допуски и технологию. Хороший инструмент – плюс, но не доказательство мастерства.

Ещё до начала работ обсудите гарантии и документы. Даже с частником зафиксируйте в договоре работы, сроки, стоимость и порядок изменений. Смета должна быть подробной: виды работ, объёмы, цены, итог. Разбейте по помещениям. Пропишите доп. услуги (доставка, демонтаж, вывоз). При изменении объёма обновляйте смету.

Оплату безопаснее производить поэтапно – за принятый результат. Сергей Давиденко и команда работают без аванса: раз в 7–10 дней показывают объём, проводят приёмку и оплату. У частника аванс возможен на материалы или дорогу – зафиксируйте размер и назначение, сохраняйте чеки. Не оплачивайте непроверенное.