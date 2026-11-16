Более 550 проверок за неделю: какие УК Кузбасса попались на штрафы

В Кузбассе ГЖИ провела более 550 проверок управляющих компаний за неделю. Как сообщает Государственная жилищная инспекция региона, с 9 по 13 ноября инспекторы обследовали 419 многоквартирных домов. В итоге выявили 57 нарушений.

За неделю управляющим организациям предъявили штрафные санкции на сумму более 50 тысяч рублей. Кроме того, составили 26 административных протоколов. Чаще всего нарушения связаны с ненадлежащим содержанием подвалов и чердаков, а также с перебоями в предоставлении коммунальных услуг.

– Всего с начала 2026 года Госжилинспекция Кузбасса выявила более 3 090 нарушений в работе УК, – отметили в ГЖИ Кузбасса.

Самые крупные штрафы получили несколько компаний. В Междуреченске должностное лицо "ЖилСервис Междуреченск" оштрафовали на 50 тысяч рублей за дом на улице Космонавтов, 14. Там на подоконниках и полах пыль и паутина, местами разрушена штукатурка, а лестничные площадки захламлены вещами. В окнах есть сколы и трещины, а где-то стекла и вовсе отсутствуют.

В Новокузнецке "Первая Управляющая" получила штраф 25 тысяч рублей за дом на Сеченова, 11. Там подвал затоплен, а во дворе ямы и выбоины в асфальте. Еще 25 тысяч рублей заплатит "Кузнецкий сад" за дома в 13-м микрорайоне и на Тореза. Там нет освещения над входами в подъезды, окна забиты ДВП, а в подъездах грязь и мусор.

Также в Новокузнецке "Инком-С" получила предупреждение за дом на Октябрьском проспекте, 40, где на лестницах пыль и паутина, а во дворе нет урн и поврежден асфальт. "Чистый дом" оштрафовали на 25 тысяч рублей за дом на Чернышова, 10, где грязно и есть негерметичность мусоропровода.

В Кемерове "УК Символ" оштрафовали на 150 тысяч рублей за нарушения при подготовке к отопительному сезону на Октябрьском проспекте, 42. "Крепость" получила штраф 20 тысяч рублей за неисправный прибор учета на Институтской, 28. "Наш дом" получила предупреждение за несвоевременную уборку на Патриотов, 29.

Кроме того, в Мазурово "Чистый город Кемерово" оштрафовали на 10 тысяч рублей за несвоевременный вывоз мусора. В Киселевске и Прокопьевске управляющим компаниям выдали предписания осушить подвалы.