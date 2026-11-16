В Кузбассе внезапно выявили 500 тонн опасного товара: подробности

В Кузбассе Россельхознадзор выявил недостоверное декларирование 500 тонн рапса. Как сообщает Сибирское межрегиональное управление, 9 ноября предпринимателю из Мариинского округа объявили предостережение.

Выяснилось, что в документах заявлена партия рапса объемом 500 тонн. Однако по данным системы "Зерно", фактический урожай этой культуры за 2026 год составил всего 61 тонну. То есть цифры в декларации и протоколах испытаний явно не соответствуют реальности.

Получается, что декларацию о соответствии приняли на основании недостоверных сведений. Нарушителю предложили внимательнее изучить требования к безопасности зерна и впредь оформлять документы по правилам, в том числе с учетом остаточного количества пестицидов.

Напомним, это не первая подобная история в регионе. Ранее в Кузбассе уже выявляли партию продукции, объем которой в декларации был в два раза больше реального урожая.