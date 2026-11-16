Страшный диагноз оказался ошибкой: невероятное спасение 800-граммового ребенка из Сибири

Ещё во время беременности жительнице Новосибирска пришлось пройти через настоящую череду тревог. Специалисты предполагали у будущего сына синдром Дауна и другие патологии и не раз советовали ей прервать беременность. Но женщина решила оставить ребёнка, сообщает КП-Новосибирск.

Этого малыша ждали долго. В семье сибирячки и её мужа уже рос сын, однако супруги мечтали о втором. И вот в 39 лет женщина наконец увидела две заветные полоски. Правда, радость быстро омрачили анализы крови. По словам собеседницы СМИ, где-то на 10–11 неделе ей сообщили, что не исключён синдром Дауна. Предложили сделать прокол живота, чтобы всё прояснить, но она отказалась, так как это было рискованно.

Чуть позже врачи обнаружили и другие сложности. Судя по УЗИ, малыш развивался медленнее, чем нужно. У женщины диагностировали маловодие и проблемы с плацентой. Прогнозы звучали всё мрачнее.

– У меня вообще были практически все показания для прерывания беременности. Я прошла очень много консилиумов. И на каждом мне рекомендовали прерывание. Но я настаивала на том, чтобы родить ребёнка в любом случае. У меня было какое-то материнское чутьё, что всё будет хорошо, – рассказала мать.

Доносить малыша до срока не получилось. На 26-й неделе женщину положили в больницу на сохранение. Сын появился на свет 31 октября 2024 года путём кесарева сечения, на сроке 26 недель и 6 дней. Он весил лишь 800 граммов, как пачка сахара, а его рост составлял 29 сантиметров.

– Первое, что я спросила: "Живой?" Не про диагноз, а живой ли ребёнок. Мне сказали: "Да" – и унесли его в реанимацию. Потом во время обхода врач сказала, что не видит признаков синдрома Дауна. Но на всякий случай у сына взяли кровь на анализ. Позже пришёл результат: синдром Дауна не подтвердился, – вспоминает сибирячка.

Оставалась другая проблема – глубокая недоношенность. Малыша выхаживали в Новосибирском областном перинатальном центре, где медики сделали всё, чтобы он выжил и набрался сил. Первый месяц малыш провёл в реанимации, затем его перевели в отделение патологии недоношенных детей. Туда же пригласили и маму для совместного пребывания.

Вместе с врачами и медсёстрами мама день за днём помогала сыну крепнуть и набирать вес. Как отметила женщина, в основном они учились дышать без дополнительного кислорода. Таким малышам это даётся с огромным трудом, объяснила сибирячка.

В январе, спустя почти три месяца после рождения, мальчика наконец отпустили домой. Женщина ждала этого дня с нетерпением, но вместе с тем и с опаской. Дома не было ни врачей, ни аппаратуры, и стало страшновато. В первую ночь она и муж почти не спали, прислушиваясь к дыханию сына.

Со временем родители освоились, хотя первый год дался нелегко. Ребенок часто болел, и семье раз за разом приходилось возвращаться в больницу. Потом здоровье мальчика окрепло. Последние два лета семья жила на даче, и, как замечает мама, на свежем воздухе, под солнцем и в уличных играх он стал болеть заметно реже.

Как отмечает издание Atas.info, недавно мальчику исполнилось два года. Реанимация, кислородная поддержка, бесконечные обследования и больницы остались в прошлом. Страшные прогнозы, которые его мама слышала в период беременности, к счастью, не сбылись. По словам родительницы, сейчас врачи не видят у ее сына серьёзных проблем со здоровьем.

Женщина благодарна специалистам Новосибирского областного перинатального центра. Благодаря их мастерству и заботе малыш, появившийся на свет почти на три месяца раньше срока, получил шанс на полноценную жизнь. А сама мать ни разу не пожалела, что вопреки всем предупреждениям решила сохранить беременность.