Минус 22 отделения: названы истинные причины "вымирания" новосибирской почты

За пять лет в Новосибирской области осталось на 22 стационарных почтовых отделения меньше. Отвечая на запрос Om1 Новосибирск, в "Почте России" связали сокращение сети с оттоком жителей из некоторых населённых пунктов, закрытием ряда организаций и провалом эксперимента с мини-отделениями.

По словам представителей компании, в восьми населённых пунктах области людей осталось так мало, что держать там стационарные офисы просто не имело смысла.

– Девять отделений мы открывали ранее в тестовом мини-формате в торговых центрах, но проект себя не оправдал. Еще два отделения мы разворачивали специально для нужд конкретных учреждений – учебного центра в Куйбышеве и воинской части в Чулыме; эти организации закрылись, соответственно, и эти индексы стали невостребованными, – сообщили в "Почте России".

Тем временем в трёх населённых пунктах области до сих пор подыскивают помещения, где можно открыть новые отделения.

Кроме того, в компании рассказали, почему иногда офисы временно переходят на сокращённый график. Причина проста: сотрудники уходят в отпуск или на больничный, а часть вакансий остаётся незакрытой. Как только люди возвращаются или штат добирают, отделения снова работают в обычном режиме.

Там же подчеркнули, что расписание отдельных офисов способно меняться почти каждый день. Свежие сведения лучше сверять на официальном сайте компании или в мобильном приложении.